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100 yıllık ev küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahiplerinin ölümünün ardından bir yılı aşkın atıl durumda olan 100 yıllık tarihi ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:57
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Manavgat'ta 100 yıllık ev küle döndü

100 yıllık ev küle döndü
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İHA'nın haberine göre, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi 69. sokakta bulunan ve Ali Şahin’e ait 1 asırlık ahşap köy evinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Antalya Manavgat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, asırlık binanın tamamının ahşap olması evin küle dönmesine neden oldu.
Asırlık evde sahiplerinin ölümünün ardından yaklaşık bir yıldır kimsenin oturmadığı belirtilirken, evde traktör lastiği başta olmak üzere çok sayıda plastik malzemenin bulunması yangının söndürülmesini zorlaştırdı.

Evin tabanının ahşap olması nedeniyle evin içerisine giremeyen ekipler yangına bina dışından müdahalede bulunmak zorunda kaldı. 1 saati aşkın bir süre sonunda yangın kontrol altına alınırken, bina ve içerisinde bulunan malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Yangın söndürme çalışması sırasında Kumköy jandarmasına bağlı ekipler çevrede önlem alırken, Orman İşletmesine ait 1 arazöz de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

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