Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej, çok sayıda vatandaşın katılımıyla zeytin temalı kıyafetler ve yöresel ritimlerle renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar korteji balkonlarından takip ederek kutlamaya dahil oldu.

Kortejin ardından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde resmi açılış töreni düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, zeytinin binlerce yıllık medeniyetlerin ortak değeri olduğunu belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, 19 ilçede 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını, sadece 2025 yılında bu fidanların 40 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Özdemir, amaçlarının yalnızca zeytin miktarını artırmak olmadığını, ürün kalitesini yükseltmeyi, verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmayı istediklerini ifade etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat'ın tarımsal potansiyelini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Festivalle ilçenin zeytin üretim potansiyelini tanıtmak ve yerel üreticiyi desteklemenin amaçladığını ifade eden Çiçek, "Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Manavgat'ın Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Çiçek, ilçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm ekim alanı, yıllık 50 bin ton zeytin hasadı ve bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki zeytin çeşitliliğine işaret eden Çiçek, Manavgat'a özgü Beylik zeytini ile Antalya'ya özgü Tavşan yüreği zeytinini daha fazla tanıtmak ve markalaştırmak istediklerini kaydetti.

Çiçek, festival hazırlıklarına katkı sağlayan Manavgat Ziraat Odasına, MATSO'ya, MASİAD'a, Manavgat Muz Üreticileri Birliğine ve Manavgat Aşçılar Derneğine teşekkür etti.

Yarın sona erecek festival kapsamında zeytinyağı tadımları, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.