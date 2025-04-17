Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

Manavgat'ta yan yola girişte 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat'ta yan yola girişte 3 aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 karayolu, Hatipler Yenimahalle yan yolda meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Antalya istikametine seyir halindeki otomobil, Hatipler istikametine döndüğü sırada, ilçe merkezi istikametine gitmekte olan otomobil ve Gültepe istikametine gitmekte olan minibüs ile çarpıştı. Araç plakası ve araç sürücülerinin belirlenemediği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

Otomobillerin arasından geçen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geldiği yöne geri dönerken, yol kenarında bulunan beton direk, park halindeki kamyon, iş makinesi ve karavana çarpmadan şans eseri durabildi. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma ve jandarma trafik ekipleri sevk edilirken, araçlarda bulunanlar durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyerek kendi aralarında kaza raporu düzenlediler.

Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

Manavgat’ta 3 araç birbirine girdi

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