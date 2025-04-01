Manavgat'ta bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var

Olay, saat 05.00 civarında Denizhan Deniz ve Uygur Özen’in, Mahmut Eren Yılmaz’ı bulundukları yere çağırmasıyla başladı. Bir süre sonra grup arasında başlayan tartışma, önce yumruklu kavgaya, ardından bıçaklı saldırıya dönüştü. Mahmut Eren Yılmaz, meyve bıçağıyla Deniz ve Özen’i birden fazla kez bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı Uygur Özen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Mahmut Eren Yılmaz ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Yılmaz’ın ifadesinde, ırmak kenarında alkol almak için bulunduğunu, tanımadığı iki kişinin kendisini otomobillerinin yanına davet ettiğini ve sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.