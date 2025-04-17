Manavgat'ta Halk Kahvesi hizmetine başladı

Manavgat Belediyesi, Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi ve Emekliler Kahvesi'nin ardından Halk Kahvesi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Burası, Manavgat’taki diğer kahvelerimiz gibi sizlerin bir araya geleceği, kitap okuyabileceği, gazete takip edebileceği, dostane sohbetler gerçekleştirebileceği bir yer olacak" dedi.

Manavgat Belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaşama geçirilen Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi ve Emekliler Kahvesi'nin ardından bu kez Kızılot Mahallesi’nde Halk Kahvesi, vatandaşların hizmetine açıldı.

Halk Kahvesi’nin açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DOSTANE SOHBETLER GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ BİR YER OLACAK"

Açılışta konuşan Başkan Niyazi Nefi Kara, Halk Kahvesi'nin yapımına katkıda bulunan hayırsever Önem Gök’e teşekkür ederek, "Burası, Manavgat’taki diğer kahvelerimiz gibi sizlerin bir araya geleceği, kitap okuyabileceği, gazete takip edebileceği, dostane sohbetler gerçekleştirebileceği bir yer olacak" dedi.

"BİZ BİRİZ, BİRLİKTEYİZ"

Sosyal belediyecilik anlayışının temelinde halkın yer aldığını ifade eden Kara, bu projelerin devam edeceğini vurgulayarak, "Manavgat’ta önümüzdeki günlerde her hafta bir açılış yapacak yerlerimiz hazırlandı" diye konuştu. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana her fırsatta "mutlu bir Manavgat" hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Kızılot Mahallesi’nin daha fazla hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kara, bu açılışın bir başlangıç olduğunu söyledi.

Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Kara, "Birbirini seven, saygı duyan, yardımlaşan Manavgatlılar olarak bir arada olmamız gerekiyor. Biz biriz, birlikteyiz. Bu birlikteliği bozmadık, bozmayacağız" dedi.