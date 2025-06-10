Manavgat'ta kaynak faciası! Elektrik akımına kapıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Manavgat’ta kaynak yaparken akıma kapılıp 4 metreden düşen Mehmet Ali Güner, yaşam savaşını kaybetti. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran'da, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesinde yük asansörü kurmak için çalışmaya başlayan Mehmet Ali Güner, birinci kattaki iki balkon arasına metal platform yerleştirdi.

Demir kaynağı yapmaya hazırlanan Güner, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner'in boynunda kırık belirlendi.

Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım servisine alınan Mehmet Ali Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Mehmet Ali Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması ve çevredekilerin o an yaşadığı panik yer aldı.

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