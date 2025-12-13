Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü. Hızını alamayan otomobil direğe çarparak devrildi. Aracın başka otomobillere çarpmaması büyük bir kazanın yaşanmasını önledi



Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdilkadir Ceylani K’nin kullandığı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığı karşısına geldiğinde virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından yol ortasına devrildi. 2 kişi yaralanırken çarptığı aydınlatma direğinden düşen parçalar karşı şeritte park halindeki aracın ön kaput kısımlarına düşerek zarar verdi. Otomobil sürücüsü Abdilkadir Ceylani K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.