Manavgat’ta korkunç anlar! Kuaförün duvarına çarparak durabildi

Kaynak: İHA
Manavgat’ta korkunç anlar! Kuaförün duvarına çarparak durabildi

Antalya Manavgat’ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan bir tanesi yolun karşısında bulunan kuaförün duvarına çarptı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden gelmekten olan Bayram G.'nin kullandığı 07 JP 779 plakalı hafif ticari araç 3546 sokak kesişimine geldiğinde, Mehmet Akif Caddesi'ne çıkan Ahmet A.'nın kullandığı 07 CBL 10 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yolun karşısına geçerek kuaförün duvarına çarparak durabildiği görüldü. Kamyonet sürücüsü Ahmet A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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