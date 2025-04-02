Manavgat’ta korkutan kaza! 1 yaralı

Kaynak: İHA
Manavgat’ta korkutan kaza! 1 yaralı

Manavgat'ta sürücüsü otomobil hakimiyetini kaybederek refüjü açarak karşı yöne geçti. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Talip K.'nin kullandığı 46 ADZ 776 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarparak karşı şeride geçti.

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Kaza sırasında karşı şeritten gelen araç olmaması başka bir kaza yaşanmasının önüne geçerken, araçta yolcu olarak bulunan Birgül C. yaralandı.

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Araç sürücüsü Talip K. sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kadını bir an olsun yalnız bırakmadı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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