Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Manavgat’ta havalimanında yolcu alan tur minibüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek muz serasında devrildi. Kazada içerisinde bulunan 18’i Rus turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalimanından yolcu alan tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18'i Rus uyruklu turist olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalimanından Rus turistleri alan 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muz serasının yanına yan devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 25 Rus uyruklu yolcudan 18'i ve araç sürücüsüyle birlikte toplam 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Manavgat’ta Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son Haberler
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Kritik dönemeçte harekat planı
Kritik dönemeçte harekat planı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca