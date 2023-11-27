Manavgat’ta sazlık alanda yangın

Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19:00 sıralarında Boğaz mevkiinde Manavgat Irmağı kenarındaki sazlık ve kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Ancak, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülen yerlerden yeniden alevler yükseldi. Ekipler, yangının sazlığın yakınındaki ikamete ulaşmaması için de önlem aldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.