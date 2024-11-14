Manavgat'ta sosyal dayanışma için halk lokantası açıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla ilk Halk Lokantası hizmete girdi. Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan lokanta, Manavgat Belediyesi Katlı Otoparkı’nın altında, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 60 TL karşılığında dört çeşit yemek sunacak.

Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar gibi çok sayıda siyasi figür, belediye yetkilisi ve vatandaş katıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, halk lokantalarının sosyal dayanışma anlayışını güçlendiren projeler olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımızın halkının yanında olduğunu gösterdiği bu projede bulunmaktan mutluyum. Antalya’da ilk halk lokantası açılışını yapıyoruz, devamı gelecek” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da, sadece altyapı ve hizmet üretmenin ötesinde, halkın mutluluğu ve refahı için projeler geliştirdiklerini vurguladı. Başkan Kara, “Yola çıkarken hedefimiz, mutlu bir Manavgat’tı. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla hareket ediyoruz” diyerek, bu lokantanın sosyal projeler zincirinin bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kara, projeye katkı sağlayan iş insanları Erol Okutan ve Kemal Taş'a teşekkür ederek, “İyilik bulaşıcıdır. Bu iyilik paylaşılmalı” ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde de benzer sosyal projelerin hayata geçirileceğini belirten Kara, “Mutlu bir Manavgat” hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ekledi.