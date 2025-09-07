Manavgat’ta viraj kabusu! Son 5 günde 4'ncü kaza

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Sürücü olay yerinde ölürken, yanında bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki 17 AHH 772 plakalı otomobil, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Özçelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35) Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beydiğin Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere, virajda sık sık kazalar yaşandığını söyledi.

Duman, "Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı. Mahalle halkı olarak tedirginiz." dedi.

antalya-kaza.jpg

antalya-kaza1.jpg

antalya-kaza2.jpg

