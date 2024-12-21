Manavgat'ta yağışta mahsur kalan 236 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi

Kaynak: İHA
Manavgat'ta yağışta mahsur kalan 236 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 236 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan aşırı yağışlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kg yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

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