Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda gelişimini destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Okulu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe ,Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de katılarak, gençlerle sohbet etti. Şenlik boyunca modern dans gösterileri, balon patlatma, su savaşları, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi birçok eğlenceli oyun ve yarışma düzenlendi. Gençler hem doyasıya eğlendi hem de yaz tatilini unutulmaz anılarla geçirdi.

GENÇ YETENEKLERE ÖDÜL

Program kapsamında, resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için de özel bir ödül töreni yapıldı. Kazanan öğrencilere ödülleri, Başkan Vekili Mehmet Çiçek tarafından takdim edildi. Vekil Çiçek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımının önemine vurgu yaparak, "Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda gelişimini destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.