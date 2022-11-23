Ronaldo'dan Manchester United taraftarlarını çıldırtan paylaşım

İngiliz kulübünün ayrılık kararını açıklamasının ardından Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Katar'daki kampında yaptığı açıklama “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

Ronaldo ardından da 500 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Ronaldo, sponsorluk anlaşmasının bulunduğu ünlü bir firmanın kol saatiyle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Saatte Ronaldo'nun Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı golün kafa vuruşu yer alıyor.

Paylaşım Manchester United taraftarlarını kızdırırken, Ronaldo'nun Real Madrid'le anlaştığı yorumları da yapıldı.