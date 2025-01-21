Manchester City 2 günde 75 milyon euro harcadı

Premier Lig’de büyük bir çöküş yaşayan Manchester City, ara transferde kesenin ağzını açtı. İngiliz devi 2 günde imza attığı oyuncular için toplam 75 milyon euro harcarken 1 pahalı transferin daha gelmesi bekleniyor.

Manhester City, büyük çöküşten transferle kurtulmaya çalışıyor. İngiliz devi, 2 gün içinde attığı imzalarda kesenin ağzını ardına kadar açtı. Kadroda büyük değişim beklenen Manchester City, önce Lens forması giyen Abdukodir Khusanov, sonra ise Palmeiras'tan Vitor Reis ile sözleşme imzaladı. İngiliz devi üst üste kadrosuna kattığı oyunculara toplam 75 milyon euro harcadı.

Savunmasını güçlendiren Manchester City’nin önümüzdeki günlerde hücum hattı için de kritik bir imza atması bekleniyor. Listenin en tepesinde ise Frankfurt'tan Omar Marmoush yer alıyor. İngiliz devinin Marmoush transferine 75 milyon euro ödeyecek.