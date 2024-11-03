Manchester City, 200. Maçını Zaferle Taçlandırdı

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Manchester City, 200. Maçını Zaferle Taçlandırdı

Manchester City Kadınlar Süper Ligi'nde 200. maçını Crystal Palace karşısında 3-0’lık net bir galibiyetle tamamladı. Bu zaferle ligdeki yenilmezlik serilerini sürdürdüler ve zirvedeki konumlarını sağlamlaştırdılar.

Manchester City Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) 200. maçında Crystal Palace’a karşı üstün bir performans sergileyerek 3-0 galip geldi. Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada City, oyunu ilk dakikadan itibaren domine etti. Ancak, rakip takım savunmasındaki direnci kırmak için sabırla fırsat aradılar.

İlk gol, City orta saha oyuncusu Jess Park’tan geldi. Park, 40. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla skoru 1-0 yaptı. İkinci yarının başında Jill Roord’un ceza sahasında bulduğu boş topu filelerle buluşturmasıyla fark ikiye çıktı. Ev sahibi ekipten Katie Stengel, 60. dakikada direğe takıldı ve bu pozisyon Palace’ın en net gol şansı oldu.

Maçın 73. dakikasında Khadija Shaw, sezonun dördüncü golünü kaydederek City'yi 3-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle Manchester City, sezona yenilmez şekilde devam ederek beşinci galibiyetini aldı ve ligde liderliğini sağlamlaştırdı. Crystal Palace ise altı maçında dördüncü mağlubiyetini alarak ligde dokuzuncu sırada yer alıyor.

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