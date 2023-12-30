Manchester City 2023'ü yenilgi yüzü görmeden kapattı

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Manchester City 2023'ü yenilgi yüzü görmeden kapattı
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Sheffield United'ı 2-0'lık skorla devirdi, 2023 yılını evinde mağlup olmadan bitirdi.

İngiliz devi Manchester City, Premier Lig'in 20. haftasında Sheffield United'ı konuk etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri 2-0'lık skorla kazanırken, golleri 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 40'a yükseltirken, Sheffield United'ın sadece 9 puanı bulunuyor.
Pep Guardiola ve ekibi 2023 yılında evinde harika bir performans ortaya koydu. 2023 yılının son maçında sahasında Sheffield'ı 2-0 yenen Manchester City, Etihad Stadı hiç yenilmedi.
İngiliz devi evinde en son 12 Kasım 2022'de Brentford kaybetmişti.

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