Manchester City 2023'ü yenilgi yüzü görmeden kapattı

İngiliz devi Manchester City, Premier Lig'in 20. haftasında Sheffield United'ı konuk etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri 2-0'lık skorla kazanırken, golleri 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 40'a yükseltirken, Sheffield United'ın sadece 9 puanı bulunuyor.

Pep Guardiola ve ekibi 2023 yılında evinde harika bir performans ortaya koydu. 2023 yılının son maçında sahasında Sheffield'ı 2-0 yenen Manchester City, Etihad Stadı hiç yenilmedi.

İngiliz devi evinde en son 12 Kasım 2022'de Brentford kaybetmişti.