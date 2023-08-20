Manchester City Alvarez ile güldü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında ligin son şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Julian Alvarez'in golüyle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla ikide iki yapan Manchester City 6 puana ulaştı.
Geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Newcastle United ise 3 puanda kaldı.
Premier Lig'in ilk haftasında Burnley deplasmanda kazanan Manchester'ın mavileri, yeni sezonda taraftarı önünde çıktığı ilk maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Manchester City bu galibiyetle tüm kulvarlardaki iç saha galibiyet serisini 17 maça yükseltti.