Manchester City, Guardiola döneminin en kötü sürecini yaşarken umudunu ara transfere bağladı. Savunmaya ve hücuma takviyeler yapmayı planlayan İngiliz devi, Palmerias’ın genç savunmacısı Victor Reis ve Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u transfer etmeye çok yaklaştı.

Kanat transferi planlayan Manchester City'de bu bölge için öne çıkan aday Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush. 25 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken Bundesliga ekibi 67 milyon sterlin talep ediyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City ara transfer döneminde bir rekor kırabilir. Vitor Reis ve Abdukodir Khusanov'un transferlerinin açıklanmasıyla Manchester City, Pep Guardiola döneminde bir sezonun devre arasında en fazla harcama yaptığı dönemi yaşayacak. Omar Marmoush'un transferiyle ise bu rekor kırılacak.

Guardiola dönemindeki ilk sezonun devre arasında Gabriel Jesus için 32 milyon euro, 2017/18'in ara transferinde ise Aymeric Laporte için ödenen 65 milyon euro en yüksek bedelli hamleler olarak kayıtlara geçti.