﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Man City, Borussia Dortmund'dan stoper Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı.

27 yaşındaki stoper, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İsviçreli oyuncu, "Pep Guardiola olağanüstü bir menajer. Takımın kadrosu harika. Bu yüzden bu benim için heyecan verici bir fırsat" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, City'nin Akanji için 18 milyo euro bonservis ödediğini yazdı.

2018'de Basel'den Dortmund'a gelen Akanji, Alman ekibinde 119 kez forma giymişti.