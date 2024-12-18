Manchester City büyük çöküşte. Guardiola krizden çıkış arıyor

Sosyolog, tarihçi ve devlet adamı İbn Haldun'un "tavırlar teorisi" göz önüne alındığında görkemli günlerinden uzaklaşan İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin gerileme ve belki de çöküş dönemine girdiği Futbol dünyasında artık sesli şekilde dile getirilebilir.



Görüş ve eserleriyle Doğu ve Batı medeniyetlerini etkileyen İbn Haldun'a göre devletler de insanlar gibi doğar, büyür, yaşar ve ölür.



İbn Haldun'un tavırlar teorisine dayanan bu görüşe benzer şekilde futbol dünyası da yıllar içinde kulüp, yönetici, futbolcu ve teknik direktörlerin sportif anlamda çok defa bu tip evrelerden geçtiğine şahit oldu.

Manchester United ve Arsenal'ın lig ve Avrupa kupalarındaki uzun süreli şampiyonluk hasreti, Avrupa'da başarıyı özleyen Milan, Juventus ve Barcelona'nın istikrarsız görüntüsü, hatta Ajax ve Benfica gibi takımların Avrupa arenasındaki eski başarılı günlerinden uzaklaşması, bu teorinin kulüp bazında sadece birkaç örneği olarak göze çarpıyor.



Seneler boyunca çok sayıda imparatorluğun içinden geçtiği durumu özetleyen söz konusu teoride, her devlet bu süreçleri yaşar ve bunlar döngüsel şekilde tekrarlanır.



Sportif anlamda gerileme, Guardiola'nın çözüm bulmakta zorlanması, taraftarların bir bölümünün teknik adam ve oyunculara tepkisi ve finansal fair play ihlalleri nedeniyle camianın üzerinde "Demokles'in kılıcı" gibi sallanan yaptırım ihtimalinin ışığında, Manchester City'nin bu teoriye futbol dünyasındaki son örnek olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

FUTBOLDA BİR DÖNEM KAPANIYOR MU?

Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Josep Guardiola, Manchester City'nin kötü gidişatına çare bulamıyor.



Abu Dabi United Group'un 2008'de satın almasının ardından yükselişe geçen Manchester City, yaklaşık 1,5 aydır sergilediği performansla görkemli günlerinden uzak bir görüntü çiziyor.

Son 11 maçta sadece bir kez galip gelen Manchester ekibi, söz konusu dönemde 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Guardiola'nın kariyerinde görmeye alışık olmadığımız şekilde yaşanan bu olumsuz süreç, "Futbolda bir dönem kapanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

GUARDIOLA ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Teknik direktörlüğü boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile sayısız başarı elde eden Guardiola, 17 yıllık kariyerinin en zor dönemini geçiriyor.



Manchester City'nin başında kariyerinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayan İspanyol teknik direktör, çalıştırdığı takımlarda ilk kez ligde üst üste 4, tüm kulvarlarda ise art arda 5 maç kaybetti.



Zorlu sürece rağmen geçen ay 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan Guardiola, takımıyla 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.

İspanyol çalıştırıcı, birçok kupa zaferi ve rekorun yanında futbolu değiştiren adam olarak da tarihe geçti.



Pasa dayalı topa hakim olma özelliğiyle öne çıkan Guardiola'nın oyun sistemi, çok sayıda teknik direktörün örnek almasıyla futbolun değişim geçirmesine de sebep oldu.

BÜYÜK CEZA ALABİLİR

Premier Lig yönetimi, Şubat 2023'te yaptığı açıklamada, bağımsız kurulun gerçekleştirdiği soruşturma sonucu Manchester City'nin 2009'dan bu yana 115 kez finansal fair play kurallarını ihlal ettiğinin saptandığını duyurdu.

Mart 2025'e kadar sonuçlanması beklenen ve Manchester City'nin ciddi cezalar alabileceği öne sürülen dava, camianın üzerinde "Demokles'in kılıcı" gibi sallanırken kara bulutlara da neden oluyor.



Manchester City'nin suçlu bulunması halinde küme düşme, Lig Kupası, Federasyon Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan men cezası alabileceği öne sürülüyor.