Manchester City Galatasaray'a haber yolladı! Ederson için büyük panik: Öyle bir şey istediler ki...

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası eldivenleri devralacak üst düzey bir isimle anlaşmak için yoğun efor harcıyor. Uzun süredir Ederson'u transfer etmek isteyen Galatasaray'a Manchester City'den haber geldi. Mavililerin, Ederson için Cimbom'a hızlı olmasını istediğini bildirdiği iddia edildi.

EDERSON İÇİN GALATASARAY'A UYARI!

Trafford'un lige kötü başlaması ve Ederson'un da ayrılma talebi sonrası Manchester City'nin Gianluigi Donnarumma'ya yöneldiği belirtildi. İngiliz ekibinin, 35 milyon euro bedel karşılığında Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı, Donnarruma ile de el sıkışıldığı aktarıldı.

Ancak anlaşmanın henüz Ederson satılamadığı için resmiyet kazanamadığı ve Manchester City'nin Galatasaray'a haber yollayarak Brezilyalı eldivenin transferinin bir an önce bitirilmesini istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Ederson için 10 milyon euroluk teklifi Manchester City tarafından reddedilmiş ve 15 milyon euroluk talepte bulunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Donnarumma'nın imza için daha fazla beklemek istememesi nedeniyle Manchester City'nin aceleci davranmasının Ederson transferinde Galatasaray'ın elinin güçlendiği iddia edildi.

