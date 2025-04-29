Manchester City Galatasaraylı oyuncu Sara'yı istiyor

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Manchester City'nin gelecek yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri.

SARA CITY İLE GÖRÜŞTÜ

İngiliz ekibinde orta saha oyuncusunun profili, hücum rotasyonunu güçlendirmek amacıyla takım içinde oldukça ilgi görüyor. Brezilyalı oyuncunun Manchester City yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasını 41 kez giyen Sara 2 gol ve 8 asist ile oynadı. Özellikle yaptığı orta ve attırdığı gollerle konuşulan Sara geçtiğimiz hafta Lucas Torreira'nın Bodrumspor maçında attığı golde adrese teslim yaptığı orta ile sosyal medyada gündem olmuştu.