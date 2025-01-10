Manchester City, herkesin peşinde koştuğu savunmacıyı alıyor

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester City, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti. Sky'da yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın takımı, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katmaya yakın.

Haberde İngiliz devinin Lens'e Özbek stoper için bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.



Pep Guardiola da 20 yaşındaki stoperin transferine onay verdi. Manchester City'nin son pürüzlerin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.



Bu sezon Lens'te 16 maça çıkan Khusanov, 1 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki savunmacının peşinde Juventus ve Real Madird gibi dev kulüpler bulunuyor.