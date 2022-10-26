26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih Türk yıldızı istiyor. Resmen devreye girdi

Bayern Münih Türk yıldızı istiyor. Resmen devreye girdi

Alman devi Bayern Münih'in Manchester City'nin deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan için devreye girdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:40
Takip Et

Manchester City ile sözleşmesinin son yılında olan İlkay Gündoğan için İngiliz basınından transfer iddiası geldi

Bayern Münih Türk yıldızı istiyor. Resmen devreye girdi
+
Aa
-

Manchester City ile sözleşmesinin son yılında olan İlkay Gündoğan için İngiliz basınından transfer iddiası geldi.

90min'de yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih 32 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Manchester City'de mutlu olduğu ifade edilen İlkay, Ocak ayından itibaren herhangi bir takımla görüşme hakkına sahip olacak.

2016'dan beri City formasını terleten İlkay, 9 Premier Lig maçında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
1
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
2
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
3
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
4
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
5
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
6
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
7
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿Valerien Ismael'in Türkiye'den ne zaman ayrılacağı belli oldu
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.