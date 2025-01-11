Manchester City ilk transferini savunmaya yaptı. İşte ödenecek bonservis

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Manchester City ilk transferini savunmaya yaptı. İşte ödenecek bonservis

Premier Lig devi Manchester City ilk transferini savunmaya yaptı. İngiliz ekibi, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'un transferi için anlaşmaya vardı. Özbek savunmacının bonservis bedeli belli oldu.

Manchester City, Pep Guardiola döneminde en kötü sezonunu yaşıyor. İngiliz ekibi, son 15 maçta 9 yenilgi yaşadı.

Bu sezon sakat oyuncularla boğuşan Manchester City, devre arasında kesenin ağzını açtı.

The Athletic'in haberine göre Manchester City yöneticileri Abdukodir Khusanov'un transferi için Lens kulübü ile 40 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. City, Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lens, Khusanov'u 2023'de Energetik-BGU'dan 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Özbek futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

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