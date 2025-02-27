Manchester City İlkay için kararını verdi: Galatasaray’a transferi gündemdeydi

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Manchester City İlkay için kararını verdi: Galatasaray’a transferi gündemdeydi

Galatasaray’ın transfer etmeyi çok istediği oyuncuların başında gelen İlkay Gündoğan için flaş karar verdi. Çıkan karar sonrası sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm opsiyonları devreye sokması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, bu sezon başında tekrar Ada'ya dönen tecrübeli yıldız için çıkan son kararı duyurdu. Buna göre Manchester City sezon sonu sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın opsiyonunu devreye sokmayacak.

Maviler, İlkay'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak ve oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferine izin verecek.

İlkay Gündoğan'ın adı, daha öncede Galatasaray ile sık sık anılıyordu. Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm opsiyonları devreye sokması bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester City ile 37 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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