10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City Chelsea'yi geçti, Arsenal Brighton'a elendi

Manchester City Chelsea'yi geçti, Arsenal Brighton'a elendi

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Arsenal ise elendi

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 06:20
Takip Et

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

Manchester City Chelsea'yi geçti, Arsenal Brighton'a elendi
+
Aa
-

İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda 8 karşılaşma oynandı.

Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.

Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.

Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
1
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
2
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
3
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
4
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
5
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
6
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
7
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
﻿''Babamı ekmek öldürdü''. Hakkında yapılan capslerle ünlü Ahmet Özal'ı bu kez Zafer Arapkirli kafaya taktı
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
﻿KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 
﻿KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 
﻿KYK yurtlarında çök-kapan-tutun tatbikatı 
﻿Bursa’da orman yangını
﻿Bursa’da orman yangını
﻿Bursa’da orman yangını
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.