Manchester City İstanbul'da tarih yazdı: Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Çok uzun bir yolun sonu İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı Şampiyonlar Ligi Finali’nde İngiliz devi Manchester City ve İtalyan temsilcisi Inter Milan için…

Sadece bugün değil, günlerdir İstanbul’da yaşanan final havası şehrin her yerinde iliklere kadar hissedilirken; şüphesiz final maçının favorisi Haaland’lı Manchester City’ydi.

INTER SERT FUTBOLLA YANIT VERMEK İSTEDİ

Karşılaşmanın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı olarak birbirlerini denemesiyle ve tartmasıyla başladı. Topa daha çok hakim olan ekip beklendiği üzere City’ydi. Inter, rakibinin kurmak istediği ve görece kurmayı başardığı baskıyı kırmak için sertlik dozunu artırarak ilk 20 dakika itibariyle tam 5 faul yaptı.

BASKI YAPAN FARKLI, ÜRETEN FARKLI

Manchester City rakibine ön alan baskısı yapıp ablukaya almak istese de üreten taraf ilk yarım saat sonunda 4 şut deneyip 1 isabet bulan Inter oldu.

İlerleyen dakikalarda İngiliz devi, Inter kalesine yüklenmesine rağmen gole ulaşamadı. Bir final maçı havasından ziyade ara ara duraksayan mücadele tempodan uzak bir grafik çizdi.

HAALAND DENEDİ, DE BRUYNE DAYANAMADI

Karşılaşmanın ilk yarısından geriye Haaland’ın sonuçsuz gol denemeleri ve De Bruyne’ün sakatlanıp oyuna dönmesine rağmen mücadeleye devam edemeyerek yerini Phil Foden’a bırakması kaldı.

RODRI NET VURUŞLA GOLÜ BULDU

İkinci devrenin başlangıcı sonrası 57. dakikada Inter, Dzeko’yu oyundan aldı ve Lukaku’yu sahaya sürdü. İtalyanların bu hamlesine karşılık 68’de Rodri çok net bir vuruşla ağları havalandırdı ve City 1-0 öne geçti.

EDERSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Kalan bölümde Inter riskleri aldı ve Manchester City kalesine yüklenmeye başladı. City de kendi alanına kapanarak İtalyanları karşıladı. Maçın bitimine 2 dakika kala 88’de kaleci Ederson, Lukaku’nun kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve kupanın takımında kalmasını sağladı.

5 DAKİKADA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Mücadelenin bitimine 5 dakika ilave edildi. Son anda kornerden gelen topta kaleci Ederson yine kurtarışını yaptı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa Haaland ve arkadaşlarına giderken, Inter büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.