Manchester City kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçtiler

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçtiler

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord karşısında kabusu yaşadı. İngiliz devi, 3-3 berabere kaldığı maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Yıldız oyuncusu Rodri’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası üst üste 5 maçını kaybeden Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde kabusu yaşadı. Guardiola’nın öğrencileri kendi evinde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçtiler.

ekran-goruntusu-2024-11-27-090837.png

Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti. Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

ekran-goruntusu-2024-11-27-090756.png

HAALAND TARİHE GEÇTİ AMA...

Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu. [İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist] Norveçli yıldızın olağanüstü istatistikleri, Manchester City'yi puan kaybından kurtaramadı.

ekran-goruntusu-2024-11-27-091029.png

Bu karşılaşma öncesi oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Manchester City, bu maçta da 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHE GEÇTİLER

Öte yandan Manchester City, Devler Ligi'nde 75. dakikaya 3 farklı önde girip puan kaybeden ilk takım oldu.

ekran-goruntusu-2024-11-27-090740.png

Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.

Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

Son Haberler
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı