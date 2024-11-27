Manchester City kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçtiler

Yıldız oyuncusu Rodri’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası üst üste 5 maçını kaybeden Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde kabusu yaşadı. Guardiola’nın öğrencileri kendi evinde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçtiler.

Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti. Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ AMA...

Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu. [İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist] Norveçli yıldızın olağanüstü istatistikleri, Manchester City'yi puan kaybından kurtaramadı.

Bu karşılaşma öncesi oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Manchester City, bu maçta da 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHE GEÇTİLER



Öte yandan Manchester City, Devler Ligi'nde 75. dakikaya 3 farklı önde girip puan kaybeden ilk takım oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.



Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.