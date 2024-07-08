Manchester City, Newcastle yıldızına göz koydu

Newcastle United forveti Anthony Gordon, bu sezon inanılmaz bir gelişim göstererek Avrupa'nun büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son Premier Lig şampiyonu Manchester City yönetimi oyuncuyla ilgilendiklerini ve kulüpler arası görüşmelerin başladığını duyurdu.

Anthony Gordon, 2023 kışında Everton'dan Newcastle United'a transfer edildi. Yeni evinde yavaş bir başlangıçtan sonra vites arttıran yıldız forvet, sezon boyu sergilediği performansla Newcastle kadrosunun demirbaşlarından olmayı başardı.

Gordon geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 48 maçta 12 kez ağları sarsma başarısı gösterdi. Gollerinin yanı sıra 11 asiste imza atan forvet maç başına 2 şut, 1.4 kilit pas ve 1.3 dripling ortalaması tutturdu.