Charlton, 5 yıl sonra Championship’e döndü

Londra'nın iki temsilcisini karşı karşıya getiren League One play-off finalinde kazanan Charlton Athletic oldu. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede maçın tek golü 31. dakikada Macaulay Gillesphey'den geldi. Gillesphey’nin frikik golü, Leyton Orient kalecisi Josh Keeley’nin sadece parmak uçlarıyla dokunabildiği bir vuruşla ağlara gitti. Bu gol, aynı zamanda maçın da kaderini belirledi.

Charlton, karşılaşmanın son dakikalarında baskı yemesine rağmen skoru korumayı başardı. Hakem Andrew Kitchen’ın VAR kulaklığıyla ilgili yaşadığı teknik sorun nedeniyle 11 dakikalık uzatma oynandı. Bu sürede Leyton Orient, özellikle Dan Happe’nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştıysa da başarılı olamadı.

NATHAN JONES İLE TARİHİ BAŞARI

Charlton Athletic, teknik direktör Nathan Jones yönetiminde ilk tam sezonunda Championship’e yükseldi. BBC Sport muhabiri Chris Peddy’nin aktardığına göre, Jones maç sonu “Bu anlar için yaşıyoruz” sözleriyle zaferin anlamını özetledi. Beş sezonluk League One mücadelesinin ardından, Charlton bu galibiyetle yeniden İngiltere'nin ikinci seviye ligine adım attı. Birmingham City ve Wrexham da bu sezon Championship’e yükselen diğer ekipler oldu.

LEYTON ORİENT İÇİN ACI SON

Richie Wellens’in öğrencileri, sezon içinde gösterdikleri yükselişe rağmen finalde aradıkları golü bulamadı. Sezonu kasım ayında düşme hattında geçiren Orient, yıl sonu itibarıyla ilk altıya girmeyi başarmıştı. Özellikle penaltılarla kazanılan dört eleme maçında gösterdikleri direnç, onları finale taşımıştı. Ancak Wembley’de maçın başlarında etkisiz kalan takım, ikinci yarıdaki baskısıyla sonucu değiştiremedi. Wellens, maç sonunda frikik golü için “Herkes hata yapar” yorumunu yaptı.

Leyton Orient, İngiltere'nin ikinci ligine 1981-82 sezonundan beri yükselememişti. Bu final, kulüp adına umutla başlayan bir sezonun hayal kırıklığıyla tamamlanmasına neden oldu.