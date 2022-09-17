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Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti

Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u farklı yenerken, yine gol atan Norveçli yıldızı Haaland Premier Lig tarihine geçti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:55
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Manchester City, Premier Lig'de 3 puanı 3 golle aldı

Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'a konuk oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Collins'in gördüğü kırmızı kartla 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmadı.

Manchester ekibinin gollerini, 1. dakikada Grealish, 16. dakikada Haaland ve 69. dakikada Foden kaydetti.

Haaland, Premier Lig'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 

Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.

Puanını 17'ye çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.

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