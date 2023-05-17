Manchester City Real Madrid maçını yayınlayacak kanal belli oldu. İşte ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya. Manchester City Real Madrid maçını yayınlayacak kanal belli oldu. İşte ilk 11'ler.

Manchester City Real Madrid maçını yayınlayacak kanal belli oldu. İşte ilk 11'ler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Manchester City ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek. Turu geçecek takım İstanbul'daki finalde Inter'e rakip olacak.

İspanya'daki ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Manchester City'nin sahasında oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşmayı TV 8 naklen ekrana getirecek.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Vinicius, Benzema.

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