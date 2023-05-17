Manchester City Real Madrid maçını yayınlayacak kanal belli oldu. İşte ilk 11'ler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Manchester City ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek. Turu geçecek takım İstanbul'daki finalde Inter'e rakip olacak.
İspanya'daki ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı.
Manchester City'nin sahasında oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşmayı TV 8 naklen ekrana getirecek.
Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Vinicius, Benzema.