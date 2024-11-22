Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı

Manchester City Kadın Futbol Takımı, Hammarby'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini iki maç kala aldı. Maç, İsveç'teki Stockholm Arena’da 20.428 taraftarın önünde oynandı ve bu, İsveç’te kadın futbolu için bir rekor oldu.

Khadija Shaw, City'yi öne geçiren golü atarak turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı ve kulüp tarihindeki en golcü oyuncu unvanını kazandı. Jamaikalı forvet, defans oyuncularını geçerek yaptığı vuruşta kaleciyi mağlup ederken şutunun rakipten sekmesiyle top ağlarla buluştu. Gole sevinirken tribünlerden atılan bir cisim nedeniyle tartışmalı anlar yaşandı.

HEYECAN DORUKTAYDI

Hammarby, geçen hafta Manchester’da 2-0 kaybettiği maçın rövanşında etkili bir oyun sergiledi. İsveç temsilcisi, Ellen Wangerheim’ın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Shaw, 20 metre uzaklıktan mükemmel bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi.

City kalecisi Khiara Keating, Hammarby’nin yoğun baskısına karşı yaptığı kurtarışlarla galibiyette kilit rol oynadı. Özellikle Cathinka Tandberg ve eski City oyuncusu Julie Blakstad’ın şutlarına karşı yaptığı çift kurtarış, maçın kaderini belirledi.

BARCELONA İLE ZİRVE MÜCADELESİ

Bu galibiyetle Manchester City, grubunda liderliği sürdürdü ve 12 Aralık'ta Avusturya temsilcisi St. Polten’i ağırlayarak gruptaki son maçında Barcelona ile karşılaşacak. Eğer grup lideri olarak tamamlarlarsa, çeyrek final kura çekiminde seribaşı olacaklar.

Manchester City Teknik Direktörü Gareth Taylor, Shaw'un performansını överek, "Attığı goller bir yana, takıma enerji ve baskı kazandırması inanılmazdı," dedi. Shaw ise maç sonrası açıklamasında, "Zorlu bir atmosferde oynadık ama takım olarak güçlü kaldık ve görevimizi başarıyla tamamladık," ifadelerini kullandı.

Manchester City, bu zaferle 2020-2021 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselirken, Shaw’un müthiş formu takımı için umut verici bir tablo çiziyor.