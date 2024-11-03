Manchester City şokta! Premier Lig’de ilk yenilgisini aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Bournemouth'a 2-1 mağlup olarak ligde ilk yenilgisini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 64. dakikada hızlı gelişen atakta Evanilson topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada Manchester City farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan yapılan ortada Gvardiol kafayla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, kırmızı-siyahlılar 3 puana uzandı. Bournemouth bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Manchester City 23 puanda kaldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, 3 maçlık galibiyet serisi ve 32 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Öte yandan milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada oyuna girdi.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede Liverpool, Brighton'ı 2-1 yendi ve puanını 25'e yükseltti. Liverpool, geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği yeniden aldı.