Manchester City ve Aston Villa kazandı

Kaynak: AA
Manchester City ve Aston Villa kazandı
Premier Lig'de Manchester City ve Aston Villa, haftayı kayıpsız geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi.

Golleri 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez attı.

Manchester City 40 puanla 3. sıraya çıktı. Sheffield United 9 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Aston Villa, Burnley'i 3-2 yendi.

Aston Villa'nın gollerini 28. dakikada Leon Bailey, 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada penaltıdan Douglas Luiz attı.

Burnley'in golleri 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster'dan geldi.

Aston Villa 42 puanla ikinci sıraya çıktı. 11 puanda kalan Burnley 19. sırada yer alıyor.

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