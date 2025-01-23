Manchester City ve Chelsea yarı finale yükseldi

Manchester City'nin 18 yaşındaki hücumcusu Lily Murphy, takımını zafere taşıyan performansıyla göz doldurdu. Murphy, Laura Coombs’un 12. dakikada kaydettiği açılış golünün asistini yaparken, ilk yarının uzatma dakikalarında harika bir bireysel çabayla topu ağlara gönderdi. Bu gol, genç oyuncunun kulüp formasıyla attığı ikinci gol olarak kayda geçti.

Manchester United, 35. dakikada Millie Turner’ın fileleri havalandırmasıyla skoru eşitlemişti. Ancak City, ilk yarının sonunda Murphy’nin şık golüyle üstünlüğü tekrar ele geçirdi.

İKİNCİ YARIDAKİ MÜCADELE

İkinci yarıda Manchester United’ın Norveçli forveti Elisabeth Terland, oyuna hareketlilik getirdi. Ancak net bir fırsatı değerlendiremedi. City kalecisi Khiara Keating ise bu kez güven veren bir performans sergiledi. Keating’in, Terland ile yaşadığı bir pozisyonda penaltı çalınmaması tartışmalara neden oldu.

Brighton & Hove Albion veya Arsenal ile eşleşecek olan Manchester City, yarı final mücadelesini 5 veya 6 Şubat’ta oynayacak.

CHELSEA’NİN FARKLI GALİBİYETİ

Kadınlar Lig Kupası'nda Chelsea, Durham’ı 5-0’lık skorla geçerek yarı finale yükseldi. Oriane Jean-Francois’in müthiş vole golü maça damga vururken, Erin Cuthbert, Guro Reiten ve Maika Hamano’nun ikinci yarıdaki golleriyle fark açıldı.