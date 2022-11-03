﻿Manchester City ikinci yarıda coştu, Dortmund'a beraberlik yetti

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Kopenhag’a konuk olan Borussia Dortmund, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Grubu 14 puanla lider tamamlayan Manchester City ise, geriye düştüğü maçta Sevilla’yı 3-1 yendi.
İspanyol ekibi 5 puanla Avrupa Ligi’ne giderken, Borussia Dortmund 9 puanla ikinci oldu. Sevilla ise 5 puanla üçüncü sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.
Manchester City'yi galibiyete taşıyan goller; 52. dakikada Rico Lewis, 73. dakikada Julian Alvarez ve 83. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 31. dakikada Rafa Mir kaydetti.
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