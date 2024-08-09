Manchester City, Yamashita'yı kadrosuna kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City, Yamashita'yı kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Japonya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Ayaka Yamashita ile 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

28 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca kazandığı 6 Japonya ligi şampiyonluğu ve 17 büyük kupa gibi etkileyici bir kariyere sahip.

Yamashita imza töreninde "Böyle harika bir kulübe ve takıma katılmak büyük bir onur. Asya'da çeşitli kupalar kazandım, ancak kendimi geliştirmek için bir meydan okumayı üstlenmem gerektiğini hissettim" diye konuştu.

City'de eski takım arkadaşı Yui Hasegawa ile yeniden bir araya gelecek olan oyuncu, yeni takımıyla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

City'nin Genel Müdürü Charlotte O'Neill, Yamashita'yı "Etkileyici bir kaleci ve sürekli kazmaya odaklı" sözleriyle övdü.

Yamashita'nın 31 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

wide-yamashita.webp

ayaka-yamashita-extra-2.webp

b0ca1880-55b9-11ef-9712-1782902fa54f.jpg

Son Haberler
Macaristan'dan Yunanistan'ı çıldırtan hamle. KKTC Meclis Başkanı AB üyesi Macaristan Parlamentosu'nda konuştu Gündem
Macaristan'dan Yunanistan'ı çıldırtan hamle. KKTC Meclis Başkanı AB üyesi Macaristan Parlamentosu'nda konuştu
Sultan köyünde yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilendi Yerel Haberler
Sultan köyünde yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilendi
Zorlu Trabzon için sessiz kalmadı Spor
Zorlu Trabzon için sessiz kalmadı
5 metrelik BMW'den 25 adet üretilecek. Koleksiyonerler şimdiden sıraya girdi Otomotiv
5 metrelik BMW'den 25 adet üretilecek. Koleksiyonerler şimdiden sıraya girdi
Mahfi Eğilmez çok daha yüksek olacak diye açıkladı. Herkes hesabını buna göre yapsın Ekonomi
Mahfi Eğilmez çok daha yüksek olacak diye açıkladı. Herkes hesabını buna göre yapsın
Mikrodalgalarda gizlenen mikroplar keşfedildi Bilim
Mikrodalgalarda gizlenen mikroplar keşfedildi