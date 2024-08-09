Manchester City, Yamashita'yı kadrosuna kattı

28 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca kazandığı 6 Japonya ligi şampiyonluğu ve 17 büyük kupa gibi etkileyici bir kariyere sahip.

Yamashita imza töreninde "Böyle harika bir kulübe ve takıma katılmak büyük bir onur. Asya'da çeşitli kupalar kazandım, ancak kendimi geliştirmek için bir meydan okumayı üstlenmem gerektiğini hissettim" diye konuştu.

City'de eski takım arkadaşı Yui Hasegawa ile yeniden bir araya gelecek olan oyuncu, yeni takımıyla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

City'nin Genel Müdürü Charlotte O'Neill, Yamashita'yı "Etkileyici bir kaleci ve sürekli kazmaya odaklı" sözleriyle övdü.

Yamashita'nın 31 numaralı formayı giyeceği açıklandı.