Manchester City yıldız oyuncunun üstünü çizdi

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Manchester City yıldız oyuncunun üstünü çizdi

Premier Lig ekiplerinden Manchester City önümüzdeki sezon büyük değişime hazırlanıyor. İngiliz devinde De Bruyne’den sonra takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu belli oldu.

İngiltere Premier Lig'de sezon boyunca şampiyonluğun uzağında bir görüntü çizen Manchester City, yaz transfer dönemiyle birlikte kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Takımdan gidecek oyuncuları kararlaştıran City'de Jack Grealish'in de bileti kesildi.

2021 yılında Aston Villa'dan 117.50 milyon euro bedelle Manchester ekibinin yolunu tutan Grealish, sergilediği performansla beklentilerin uzağında bir sezon geçirdi ve elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TalkSport'un haberine göre Manchester City'nin Grealish ile devam etme düşüncesi bulunmuyor. İngiliz oyuncu için kiralama tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı, bonservisi ile gönderileceği belirtildi.

Bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıkan Grealish, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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