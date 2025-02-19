Manchester City yine para saçacak: De Buryne’nin yerine kimi alacaklarını buldular

Premier Lig'de 2024'ün sonlarında aldığı kötü sonuçların ardından düşüşe geçen ve zirvenin uzağında kalan Manchester City, ara transferde kadrosuna 6 takviye yaptı.

Kadrosunu Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Juma, Bah ve Christian McFarlene ile güçlendiren Manchester ekibi toplamda 180 milyon sterlin ödedi.

Ara transferi hareketli geçiren Pep Guardiola'nın ekibi yaz aylarında dev bir imzayı duyurabilir.

Daily Mail'de yer alan haberde Manchester City'nin Kevin De Bruyne'nin alternatifi olarak Florian Wirtz'i belirlediği belirtildi.

Haberde, Bayer Leverkusen'in sözleşmesi 2026'da sona erecek Wirtz'i takımda tutmak istediği ve bir yıllık uzatma opsiyonunun kullanılacağından emin olduğuna dikkat çekildi.

Wirtz'in sözleşmesini uzatması halinde 2026'da 125 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin devreye gireceği aktarılrırken Manchester City'ni bu yaz yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istemesi halinde 150 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi.

Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen ve 2020'de A takıma yükselen Wirtz, bu sezon 35 maçta süre alırken 15 gol ve 2 asist kaydetti.