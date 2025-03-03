Manchester City’de Ake şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City’de Ake şoku

Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, Manchester City’de bir kez daha sakatlık şoku yaşadı. Ayak kırığı nedeniyle ameliyat olan 30 yaşındaki futbolcu, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Manchester City’nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, ayak kırığı nedeniyle ameliyat oldu ve bir kez daha sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki futbolcu, uzun süredir yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon yalnızca 18 maçta forma giyebildi.

Ake, cumartesi günü Plymouth karşısında oynanan FA Cup beşinci tur maçının devre arasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli stoper, sakatlığının aylardır kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

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Başarılı savunma oyuncusu “Bu sezon benim için çok sinir bozucu geçti. Ancak sonunda ayağımdaki kırık için başarılı bir ameliyat geçirdim. Şimdi dinlenme ve iyileşme zamanı. Yakında görüşmek üzere Cityzens! Destekleriniz için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Manchester City’de Ake’nin yanı sıra John Stones ve Manuel Akanji de sakatlıkları nedeniyle Plymouth maçında forma giyemedi. Pep Guardiola’nın defans hattında yaşadığı bu sakatlık krizinin, Premier League ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öncesinde takım üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

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