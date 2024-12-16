Manchester City’de büyük çöküş durmuyor. Guardiola ile yollar ayrılacak mı?

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Manchester City’de büyük çöküş durmuyor. Guardiola ile yollar ayrılacak mı?

Son olarak Premier Lig’de Manchester United’a 2-1 mağlup olan Manchester City’de büyük çöküş devam ediyor. İngiliz devinin üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Guardiola ile yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.

Manchester City’de büyük çöküş devam ediyor. İngiliz devi son olarak Premier Lig’de ezeli rakibi Manchester United’a 2-1 mağlup oldu. Premier Lig’de son 7 maçında sadece 1 galibiyet alan ve 5 defa yenilen Manchester City 5. sıraya kadar geriledi.

İngiliz devinin ara transferde özellikle orta sahada flaş hamleler yapması bekleniyor. Öte yandan sözleşmesi uzatılan Teknik Direktör Guardiola ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Katalan teknik adam, Manchester United maçının ardından "Patron benim ve çözümler bulmak zorundayım; ama ne yazık ki henüz bulamadım. Bu sonuçlardan sonra kendimi savunacak değilim" dedi.

Bu yıl birçok kez kendi hatalarından dolayı kaybettiklerini belirten Guardiola, ''Acilen bizi düzlüğe çıkaracak sonuçları almalıyız. Gelinen noktada yönetim görevime son verebilir. Takım bu haldeyken ayrılırsam çok üzülürüm" ifadelerini kullandı.

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