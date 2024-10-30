Manchester City'de Gyökeres seferberliği

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Manchester City'de Gyökeres seferberliği

Manchester City, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri’nin başarısını kutlarken gözünü bir başka önemli transfer hedefine dikti: Viktor Gyökeres. Sky Sports Almanya’dan gelen bilgilere göre, City, Portekiz ekibi Sporting CP'de forma giyen İsveçli yıldız golcüyle ilgileniyor. Gyökeres’in 100 milyon euro olan serbest kalma bedelinin, gelecek yaz 60 milyon euroya kadar düşebileceği bildirildi.

Manchester City, sezon başında Southampton'ı 1-0 yenerek Premier Lig'de liderliğini pekiştirdi. Teknik direktör Pep Guardiola’nın talebeleri, ayrıca orta saha oyuncusu Rodri’nin 2024 Ballon d'Or’u kazanmasıyla da büyük mutluluk yaşadı. Ancak, takımda Kevin de Bruyne’nin MLS takımı San Diego ile görüşme halinde olduğu haberi, ayrılık sinyalleri veriyor. Bu durumda, City’nin Gyökeres transferine yönelmesi bekleniyor.

Dikkat Çeken Performans

Geçen sezon Sporting’e transfer olan Viktor Gyökeres, ilk yılında Portekiz Ligi’nde etkileyici bir performans sergiledi. Şu ana kadar oynadığı dokuz maçta 12 gol atan İsveçli golcü, City başta olmak üzere Arsenal, Liverpool ve Chelsea’nin de ilgisini çekiyor. Sporting’de toplam 64 maça çıkan Gyökeres, 57 gol ve 19 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İngiltere’de Geçmişi Olan Bir Golcü

Gyökeres, İngiltere futboluna yabancı değil. Daha önce Swansea City, Brighton ve en son Coventry City formalarını terleten golcü, Coventry ile son sezonunda 46 maçta 21 gol atarak play-off finaline katkıda bulunmuştu. Eğer City bu transferi gerçekleştirebilirse, Erling Haaland’ın yanına bir başka golcü makinesi eklemiş olacak.

City’nin yeni futbol direktörü Hugo Viana’nın da Sporting bağlantısı sayesinde Gyökeres transferinin daha kolay gerçekleşmesi bekleniyor. Bu indirimli transferle City, hücum gücünü daha da güçlendirme peşinde.

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