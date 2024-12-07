Manchester City'de kötü gidişat sürüyor: Crystal Palace deplasmanında 2 puan bıraktılar

Manchester City, haftaiçi Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle toparlanma sinyali vermişti. Ancak Crystal Palace karşısında sergilenen oyun, beklenen dönüşümün gerçekleşmediğini bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma Selhurst Park’ta 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PALACE ERKEN ÖNE GEÇTİ

Maçın henüz 4. dakikasında Will Hughes, Daniel Munoz’u ceza sahasında topla buluşturarak skoru 1-0 yaptı. Palace, bu gol sonrası farkı artırma şansları yakalasa da Manchester City, 36. dakikada Erling Haaland’ın Matheus Nunes’in ortasında bulduğu kafa golüyle eşitliği sağladı. Ancak Palace pes etmedi. Maxence Lacroix, Hughes’un kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi.

City, 83. dakikada Bernardo Silva’nın pasında Rico Lewis’in ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla eşitliği yakaladı. Ancak Lewis, maçın son dakikalarında iki sarı kart görerek oyun dışı kaldı.

CİTY’NİN FORMSUZLUK DÖNEMİ

Manchester City, son 9 maçında sadece bir galibiyet alarak lider Liverpool’un 8 puan gerisine düştü. Kyle Walker’ın iki goldeki hataları ve kaleci Stefan Ortega’nın performansı eleştirilerin odağındaydı. Ruben Dias’ın kritik müdahaleleri ise olası bir mağlubiyeti önledi.

Haaland, bu sezonki 13. Premier Lig golüne imza atsa da form grafiği sorgulanıyor. Guardiola’nın ekibi, Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ve Manchester United derbisi öncesi endişe yaratıyor.

PALACE’IN YÜKSELİŞİ

Crystal Palace, son dört maçında yenilgi yüzü görmedi. Will Hughes’un iki asist yaptığı maçta Munoz ve Lacroix, gol sevinci yaşadı. Palace, sahadaki enerjisi ve üretken oyunuyla dikkat çekti. 13 şutla rakibini geride bırakan ekip, ligde alt sıralardan kurtulma umudunu artırdı.