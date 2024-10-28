Manchester City’de sakatlık krizi. 6 yıldız kadroda yok

İngiltere Premier Lig’in lideri Manchester City’de sakatlık krizi yaşanıyor. İngiliz devinde Rodri başta olmak üzere 6 yıldız isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor.

Zorlu bir fikstüre sahip olan Manchester City’nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde nasıl mücadele edeceği kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

İşte İngiliz devindeki sakat oyuncular:

Kevin De Bruyne: Eylül ayındaki Inter maçında sakatlanan ve o zamandan beri sahaya çıkmayan Belçikalı oyuncunun ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.



Kyle Walker: City'nin Southampton'ı 1-0 mağlup ettiği maçta saaktlığı sebebiyle forma giyemeyen İngiliz sağ bek, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre daha forma giyemeyecek.



Jack Grealish: Sparta Prag maçında sakatlanan Grealish, son oynanan Southampton maçını kaçırdı. İngiliz oyuncu ayrıca hafta içi oynanacak Tottenham maçında da sahada olamayacak.



Jeremy Doku: Sakatlığı Jack Grealish'e göre daha uzun sürecek Belçikalı'nın Kasım ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi bekleniyor.



Oscar Bobb: Manchester City, büyük beklenti içinde olduğu Oscar Bobb'dan da 2024 yılı içerisinde artık yararlanamayacak. İngiliz basınına göre; başarılı futbolcu 2025'in başlarında sahalara dönebilecek.



Rodri: City kadrosunun en etkili isimlerinden biri olan Rodri de dizindeki sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Bu sezon İspanyol oyuncunun sahalara çıkması beklenmiyor.