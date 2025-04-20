Manchester City'de 'şampuan' krizi: Guardiola affetmedi

Kazakistan milli takımında 20 kez forma giyen ve henüz 21 yaşında olan Abdukodir Khusanov, 2025 kış transfer döneminde Fransız kulübü Lens’ten Manchester City’ye 40 milyon dolarlık bonservis bedeliyle transfer edildi. Teknik direktör Pep Guardiola'nın dikkatini çeken genç savunmacı, ilk haftalarda antrenmanlardaki performansıyla beğeni topladı. Ancak başarılı başlangıcın ardından şok edici bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDAKİ İLETİŞİM KAZASI KRİZE NEDEN OLDU

Mart ayının sonunda yapılan bir antrenman sonrasında Guardiola'nın, Khusanov'a “Sen bir şampiyonsun” diyerek sarıldığı belirtildi. Genç futbolcu ise İngilizce eksikliği nedeniyle, yanlışlıkla “Sen de bir şampuansın” yanıtını verdi. Bu ifadenin, Pep Guardiola’nın saçsız görünümüne gönderme olduğunu düşünen İspanyol teknik adam, durumu kişisel algıladı.

Takımın yıldız savunmacılarından Ruben Dias, genç oyuncunun dil engeli nedeniyle böyle bir hata yaptığını açıklamaya çalıştı. Ancak Guardiola, bu açıklamayı yeterli bulmadı. Yaşanan olay, Real Talk Manchester City sayfasında detaylı bir şekilde aktarıldı ve geniş yankı uyandırdı.

GUARDİOLA AFFETMEDİ, KHUSANOV KADRO DIŞI KALDI

Khusanov, son dört maçta sahaya adım dahi atamadı. Üç maçta sadece yedek kulübesinde yer alırken, bir maçta ise kadroya dahi alınmadı. Manchester City'nin Everton’ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede de yine yedek kalan Khusanov’un, bir süre daha forma şansı bulamayacağı düşünülüyor.

İngiliz basınına göre, Guardiola genç futbolcuyu artık sadece kadroyu doldurmak amacıyla yedekler arasında tutuyor. Aktarılanlara göre, Khusanov’un Manchester City kariyeri, gerçek anlamda başlamadan sona erdi.

KAZAKİSTAN’DAN PREMİER LİG’E UZANAN HİKÂYE

Futbol kariyerine Belarus’un Energetik-BGU takımında başlayan Khusanov, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Ardından Lens'e transfer olan genç savunmacı, Ligue 1’de gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti. City ile Premier Lig’e adım atması büyük bir sıçrama olarak görülse de yaşadığı iletişim problemi bu yükselişi kısa sürede durdurdu.

Orta Asya'nın en değerli futbolcusu değişti

Fiziksel kapasitesi, oyun zekâsı ve milli takım tecrübesiyle gelecek vaat eden Khusanov’un bu olayın ardından nasıl bir kariyer rotası çizeceği merak konusu. Guardiola ile aralarındaki bu gerginliğin kısa sürede tatlıya bağlanması şu an için pek olası görünmüyor.